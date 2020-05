"Joao Felix a le talent suffisant pour gagner un Ballon d'Or"

Joao Felix a rejoint le Wanda Metropolitano l'été dernier pour une somme de 126 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire de l'Atlético Madrid.

Cependant, le joueur a dû adapter son jeu à la tactique de Diego Simeone et cela lui a donné du fil à retordre. S'il doit encore prouver de nombreuses choses à Madrid, le jeune joueur est bourré de talent.

C'est ce qu'explique Nuno Gomes pour 'Esporte 360' : "Joao Felix a beaucoup de talent, et il a l'avantage d'être très jeune. Il a beaucoup de temps pour atteindre le Ballon d'Or."

"Sans travailler, on ne gagne rien malgré le talent qu'un jeune joueur peut avoir. S'il y a du talent, les choses se font de manière naturelle. Il faut s'impliquer, ne pas abandonner et, s'il y a un obstacle en chemin, il faut être persistant et travailler avec talent, car il est toujours possible de faire mieux", commente Nuno Gomes.

Le cadre du Benfica a reconnu qu'il avait besoin d'adaptation : "Après avoir très bien commencé à l'Atlético Madrid, il a eu la malchance de se blesser, ce qui a retardé le processus."

"Joao Felix est une personne qui sait travailler dur pour y arriver. Il sait qu'il doit continuer à travailler", a-t-il conclu concernant le jeune talent de l'équipe colchonero de Diego Simeone.