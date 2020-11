Joao Felix, celui que l'Atlético attendait est enfin là

L'Atlético Madrid espère voir cette version de Joao Felix pour de nombreux mois encore. Après une arrivée en fanfare lors de l'été 2019 pour quelque 127 millions d'euros, Joao Felix décolle enfin.

Après une saison compliquée, entre blessures et adaptation difficile, l'attaquant portugais commence à démontrer ce pour quoi son équipe a eu raison de le recruter pour un montant-record.

Le Golden Boy brille depuis le début de saison 2020-2021 et s'affirme de plus en plus au sein de l'effectif de Diego Simeone et devient un joueur clé d'une équipe qui montre elle aussi un autre visage cette saison.

Joao Felix est bien plus régulier que la saison passée et semble être prêt à prendre le rôle de leader sur le terrain afin de faire la différence. Joao Felix a changé, et l'arrivée de Luis Suárez y est certainement pour quelque chose.

Lors de ses quatre dernières titularisations (contre Salzbourg, Osasuna, Lokomotiv et Cadix), Joao Felix a inscrit six buts pour deux passes décisives, et a donné du fil à retordre aux défenses adverses (deux tirs sur les poteaux).

Joao Felix fait preuve d'un grand niveau depuis les dernières semaines. Déséquilibre, définition, conduite de balle... Le Golden Boy portugais expose ses qualités de jeu aux yeux du monde du football.

Sa bonne connexion avec Luis Suárez sur le terrain permet aux supporters de l'Atlético Madrid de voir une équipe bien plus portée vers le but que lors des derniers mois, juste au moment où la méthode Simeone commençait à s'essouffler.

Son entraîneur est d'ailleurs très heureux de voir cette nouvelle version du jeune homme : "Il est régulier. S'il continue de faire tout ce qu'il fait, engagement, jeu, dynamique, vitesse... Il continuera de grandir." Parviendra-t-il à maintenir ce niveau de jeu tout au long de la saison ?