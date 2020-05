"João Félix connaîtra un grand succès à l'Atlético"

Gelson Martins, qui vit cette saison un vrai cauchemar, a évalué son passage à l'Atletico de Madrid (juillet 2018 - janvier 2019), où il n'a jamais réussi à s'imposer, et selon lui, Simeone en est le grand fautif !

"Ça ne s'est pas bien passé parce que je n'ai pas accroché avec l'entraîneur, tout simplement. Il n'y a pas eu d'alchimie. C'était dur. Je n'étais pas moi. (…) C'était un coach très difficile, avec des idées de jeu trop compliquées. J'ai aimé être à l'Atletico, j'ai aimé les supporters et j'ai un peu de peine de ne pas y avoir pu jouer plus longtemps", a déclaré le joueur au quotidien sportif 'O Jogo'.

Toutefois, le joueur de Monaco se montre optimiste concernant l'aventure de son compatriote João Félix au Wanda Metropolitano, mais à plusieurs conditions.

"Des soucis pour lui ? Je ne pense pas. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du club. L'entraîneur doit le laisser et ne pas le brider. S'il lui impose trop de choses, trop de règles, ça ne va pas bien se passer. Je suis certain que s'il le laisse tranquille, João connaîtra un grand succès à l'Atlético"