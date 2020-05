Joao Félix encense son frère

La prodige portugais, qui a rejoint le club de Madrid l'été dernier pour 126 millions d'euros, a déclaré que son frère peut être encore meilleur que lui, et qu'il a tout pour continuer à progresser et atteindre la première équipe de Benfica.

Dans une interview à la chaîne de télévision du club portugais, Joao Felix a déclaré que Hugo aura du succès s'il "continue à travailler et à se concentrer comme il l'a fait et s'il continue à écouter les gens qui veulent l'aider".

L'attaquant des rojiblanco a avoué les similitudes qu'il a avec son frère, de cinq ans son cadet : "Nous aimons tous les deux marquer des buts. Il tire mieux les coups francs, je tire mieux les penalties, mais nous jouons tous les deux plus ou moins dans la même position."

Tous deux sont des amoureux du "joga bonito" : "Au football, il faut jouer simple, mais nous aimons faire quelque chose de différent, quelque chose qui rend fous les fans. Depuis notre enfance, nous nous sommes vus jouer et nous essayons de faire de même."

Les deux frères ont partagé un souvenir émouvant du premier match d'Hugo comme ramasseur de balles de Benfica, au cours duquel ils ont pu fêter ensemble les deux buts que Joao contre Maritimo lors de la victoire 6-0 des Aigles.

"Il n'était pas prêt, je lui ai juste demandé dans quel but il allait être. J'ai eu la chance de marquer après trois minutes dans le but où il se trouvait. Puis j'ai marqué un autre but et je suis allé célébrer avec lui."