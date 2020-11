Joao Felix est prêt à affronter le Barca

Avant le match contre le FC Barcelone, Joao Felix est revenu sur ce qu'il attendait de ses adversaires, notamment qu'ils allaient "les faire courir un peu plus que la normale".

"Tout le monde connait le Barca, on sait qu'ils aiment avoir le ballon, la possession, et bien construire. Ils vont nous faire courir plus que la normale, mais cela ne va pas nous empêcher de mettre en place notre jeu.

Le match contre le FC Barcelone est le genre de matchs que Joao Felix "aime jouer". "Ce sont des matchs contre de grandes équipes et de grands joueurs. Nous sommes prêts à jouer et à profiter au maximum."

Il est aussi revenu sur sa saison personnelle. Il vit actuellement sa meilleure période à l'Atletico, avec 7 buts et 3 passes décisives en 10 matchs, presque autant qu'en 36 matchs la saison dernière.

"Je me sens très bien cette saison. J'ai bien commencé, je travaille pour continuer à être aussi performant. Je vais donner de la joie aux supporters. Ils ne sont pas là actuellement, et ils nous manquent beaucoup, j'ai hate qu'ils reviennent."