Joao Félix et Giménez de retour dans le groupe. EFE

L'Atlético de Madrid a partagé la liste des joueurs appelés pour le match contre Getafe ce mercredi. Parmi les 23 choisis par Simeone, on note les retours de Joao Félix et de Giménez. Au contraire, Héctor Herrera et Ivo Grbic sont les absents du groupe.