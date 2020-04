JoÃ£o FÃ©lix explique son choix de rejoindre l'Atletico

Dans une interview accordée au média 'Bplay', le joueur portugais Joao Felix a voulu expliquer son choix de rejoindre l'Atlético de Madrid l'été dernier, alors qu'il avait l'embarras du choix après une bonne saison avec Benfica.

"Nous étions champions, les choses se sont bien passées, j'ai fait une bonne saison. C'est pour cela que j'ai gagné le Golden Boy, en plus du transfert et des premiers mois à l'Atlético. Je suis très heureux car c'est le rêve de tout joueur de faire partie des meilleures équipes du monde. L'Atlético est l'un d'entre eux. J'ai eu plusieurs clubs intéressés, j'ai choisi l'Atlético parce que c'est la proposition qui me plaisait le plus et qu'elle me donnera les conditions pour continuer à évoluer", a commencé à expliquer l'ancien Benfiquista.

Enfin, Joao Felix a remercié Benfica pour le travail qu'ils font avec les jeunes joueurs du centre de formation : "La plupart des jeunes qui vont dans les grandes équipes européennes sont formés à Benfica. Nous avons de nombreux exemples. Le club a fait un excellent travail à cet égard et améliore le centre de formation chaque année."