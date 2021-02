Joao Félix n'a plus de pression

Joao Felix est de retour. Le Portugais a vaincu le coronavirus et commence peu à peu à retrouver son meilleur niveau. Sauf surprise, il sera l'une des menaces de l'Atlético mardi.

Les Colchoneros affrontent Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions : "J'aime la façon dont Mount joue, la façon dont il aime faire circuler le ballon, son toucher de balle".

"J'ai joué contre Chris Willock à Benfica il y a trois ou quatre ans et il m'a dit que Chelsea avait un type qui me ressemblait et il a dit que c'était Mason Mount. Quelques années plus tard, il a fait ses débuts avec Chelsea", a-t-il déclaré au 'Daily Mail'.

Joao Félix a également parlé de son mentor : "Cristiano Ronaldo a une grande influence sur moi, quand on est avec l'équipe nationale, il essaie toujours de m'aider et donne à tous les jeunes joueurs des conseils sur le travail et la motivation."

Et sur l'une de ses plus grandes idoles. "Kaka a été ma première référence en matière de football. Je regardais des vidéos de lui et parfois j'essayais de copier ses mouvements et d'essayer de jouer comme lui".

En outre, il a été rappelé au Portugais que l'Atlético avait payé 127 millions d'euros pour ses services : "On parle toujours de mon prix, mais j'ai oublié ce montant et le prix que je coûte. C'est parfois difficile, mais j'essaie de vivre avec de la meilleure façon possible".

Il a également évoqué les belles performances d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. "J'espère atteindre ce niveau parce que Cristiano et Messi ont atteint un niveau qu'aucun autre joueur n'a atteint. Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie. Je veux faire la même chose et montrer aux gens que nous pouvons aussi atteindre ce niveau", a-t-il déclaré.