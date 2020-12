"Joao Félix peut gagner le Ballon d'Or"

Après une première saison compliquée avec l'Atletico Madrid, Joao Félix semble enfin avoir trouvé ses marques.

Interrogé au sujet du Portugais, Stefan Savic pense qu'il parviendra à exposer son talent au monde entier, et pourquoi pas gagner le Ballon d'Or.

"C'est un joueur différent, nous n'avions personne de ce genre dans l'équipe. Il est jeune, il a le temps de grandir et il a besoin d'espace pour cela, je pense qu'il a fait le bon choix en venant à l'Atlético de Madrid. Il a un grand avenir et s'il reste ainsi, je ne doute pas qu'il puisse être un grand joueur et même gagner le Ballon d'Or. Mais d'abord, il doit gagner quelque chose avec le club", a expliqué l'international monténégrin.

Le jeune prodige a inscrit 8 buts en 15 matches cette saison toutes compétitions confondues.