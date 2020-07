"Joao Félix se blessera moins et aura une meilleure progression"

Auteur d'une saison mitigé, à l'image de son club, Joao Félix n'a pas vraiment convaincu pour sa première saison en Liga.

Joao Tralhao, coach des jeunes du Benfica est persuadé que Joao Félix prouvera le conrtraire la saison prochaine : "Avec la différence d'intensité, l'habitude des matches et à mesure que les jeunes entrent dans le milieu professionnel du football, c'est normal que l'adaptation soit compliquée et qu'il faille faire un effort qui peut mettre dans des situations risquées, au point de se blesser. Quand tu joues dans une équipe comme l'Atlético, qui cherche chaque année à gagner des trophées, l'intensité physique n'est pas la même et on parle d'un gamin de 20 ans."

Il explique également la relation du joueur avec son coach Argentin, Diego Simeone : "Pour moi, la relation est parfaite. Joao avait besoin d'un entraîneur comme Simeone, de top niveau et je pense que pour Diego cela doit être incroyable de travailler avec un joueur du profil de Joao Félix."