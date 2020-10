Joao Felix se dévoile

Si on le sait bourré de talent, depuis qu'il est arrivé à l'Atletico, Joao Felix est coupable d'inconstance dans son jeu, comme l'ensemble de son équipe. Il peut réaliser des matchs de haute volée comme ce fut le cas contre Salzburg, ou se laisser somber dans les méandres de l'animation offensive "simeonesque".

"Est ce que c'est mon meilleur match avec le club? C'est à vous de le dire." déclarait le jeune Portuguais après le match contre les Autrichiens, alors que son nom faisait déjà la couverture de tous les journaux espagnols du lendemain. Dans un match à gagner absolument, il s'est imposé comme le meilleur joueur de l'effectif, lorsqu'il est capable de mettre l'ensemble de son talent au profit de l'effectif.

Mais ce qui lui pose problème pour le moment, c'est de le faire à tous les matchs. Il n'est pas encore capable de reproduire ce genre de prestations à tous les matchs. Pour autant, les colchoneros peuvent garder espoir, car il semble sur le bon chemin. En effet, ses bonnes performances sont moins espacées dans le temps que l'année dernière, et il semble plus affuté sur le terrain.

4 BUTS DANS SES 24 PREMIERS MATCHS, 8 DANS SES 18 DERNIERS

Sur ses sept matchs de la saison, il a presque été le meilleur joueur de l'équipe sur la moitié d'entre eux, notamment contre Grenade, sûrement l'un de ses meilleurs matchs. Il parait aussi mieux adapté à la Liga.

Il a marqué deux de ses buts contre Salzburg, mais pour Simeone, ce n'est pas l'essentiel de son jeu:

"Il a été régulier. C'est un joueur fantastique. Lorsqu'il génère tout ce qu'il a fait dans l'engagement, la vitesse, la prise de décisions, il est excellent. Il continuera à grandir. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'aiguiller."

HUIT TIRS, QUATRE CADRÉS, DEUX BUTS

Dans le match contre Salzburg, il a réalisé 42% des tirs de son équipe, personne n'a essayé plus que lui. De plus, personne n'a subi plus de fautes que lui.

"Nous avons un très bon groupe, avec beaucoup de qualité, et si nous continuons à jouer ensemble, nous irons loin." a affirmé le portugais à la fin du match.