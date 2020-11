OFFICIEL : Joe Gomez opéré et forfait pour une grosse partie de la saison

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Joe Gomez. Blessé lors d'un entraînement avec la sélection anglaise, le défenseur britannique souffre d'une blessure sérieuse au genou et a été opéré ce jeudi.

C'est le club de Liverpool qui a confirmé dans un communiqué que son défenseur avait été opéré avec succès d'une opération au tendon du genou ce jeudi matin.

Si Liverpool n'a pas osé s'aventurer quant à la date de retour de l'international des Three Lions, le club des Reds a tout de même indiqué qu'il s'agirait d'une absence à long terme pour lui.

"Aucune date de retour n'a été avancée, mais il est en revanche plus que probable qu'il soit absent pour une importante partie de la saison 2020-2021", a annoncé le club anglais dans un communiqué.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.



The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team