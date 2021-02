Joey Barton est le nouvel entraîneur de Bristol Rovers

Viré par Fleetwood début janvier, Joey Barton a déjà trouvé un nouveau point de chute. Bristol Rovers (D3 anglaise) a officialisé ce lundi la nomination de l'ancien milieu de terrain sur le banc de l'équipe.

"L’expérience de Joey dans le jeu, sa passion d’entraîneur et sa volonté d’obtenir des résultats ont fait de lui un candidat hors pair pour le poste. Il a une bonne connaissance du championnat après son passage à Fleetwood et a montré sa capacité à obtenir des résultats et à tirer le meilleur des joueurs avec lesquels il travaille", peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du club.

Comme avec Fleetwood (16e), Joey Barton aura pour mission de maintenir les Bristol Rovers (19e) en League One (troisième division).

We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci