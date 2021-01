Jonathan David : "On joue pour gagner, c'est tout"

Mené au score et gêné par le bloc du Stade de Reims pendant de longues minutes, Lille est parvenu à renverser Reims grâce à des buts de Bamba et David.

Une victoire précieuse pour revenir à hauteur du PSG en tête de la Ligue 1 provisoirement. Jonathan David, buteur, a donné ses impressions au micro de 'Canal+' après la rencontre.

"On revient de 0-1, c'est une victoire très importante pour rester en haut du classement. On la voulait vraiment. Après, quand on a égalisé, on a senti qu'on pouvait aller chercher la victoire et c'est ce qu'on a essayé de faire. On s'est battus jusqu'au bout", a déclaré Jonathan David après la victoire.

Jonathan David a aussi évoqué son ressenti après son but : "Comme attaquant, on veut toujours marquer, c'est notre boulot, c'est pour ça qu'on est dans l'équipe. On ne se dit pas qu'on joue le titre. On essaye de gagner le plus de matches possibles pour voir où on peut être en fin de saison. On ne se met pas de pression. On joue pour gagner, c'est tout."