Jordan Henderson tacle l'arbitrage du match face à Everton

Une faute non sanctionnée sur Virgil Van Dijk, deux buts refusé pour hors-jeu, la coupe est pleine pour Liverpool et le capitaine des Reds, Jordan Henderson, le fait savoir au micro de 'BT Sport'. Des décisions contestables au point que Liverpool a décidé de creer un dossier qui sera transmis à la Premier League.

"Tout le monde me pose des questions sur le tacle de Pickford, donc je suppose que cela n'a pas dû être une bonne décision. Jordan est venu et s'est excusé après le match et m'a demandé d'en parler à Virgil."