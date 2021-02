Jordi Alba : "On n'a pas le droit de concéder ce genre de résultat"

Jordi Alba a analysé le match nul du Barça à domicile face au CF Cadix (1-1). Pour le défenseur du FC Barcelone. l'équipe n'a pas d'excuses et il a ajouté qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire ce genre de résultats.

"On traverse une saison difficile et nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes le FC Barcelone et on n'a pas le droit de faire ce type de résultat.", a expliqué le défenseur du FC Barcelone.

Pour Jordi Alba, Cadix a été réaliste car "ils se sont approchés de la zone de vérité deux fois" mais il a réitéré que "ce n'était pas une excuse" et qu'ils n'allaient pas en chercher".

"Nous devons être bien meilleurs dans tous les secteurs du jeu. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire match nul alors qu'il ne reste que deux minutes au temps réglementaire au Camp Nou.", a admis le 'blaugrana'.