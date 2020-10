JosÃ© Anigo placÃ© en garde Ã  vue

Personnalité connue à Marseille, José Anigo a notamment joué puis entraîné l'OM à plusieurs reprises (en 2002, 2004 et entre 2013 et 2014) et occupé le rôle de directeur sportif.

Ce jeudi, celui qui est âgé de 59 ans fait parler de lui. En effet, 'La Provence' indique dans ses dernières colonnes que José Anigo a été convoqué par la brigade de répression du banditisme de la PJ de Marseille.

Il serait soupçonné d'avoir participer à «une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime» et d'«extorsions en bande organisée», écrit le quotidien régional qui précise que cela pourrait concerner le transfert d'Isaac Lihadji à Lille.

Anigo a été placé en garde à vue tout comme d'autres personnes (21 au total) dont Michel Campanella et Jean-Luc Barresi.