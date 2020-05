José Mourinho fait un beau geste dans la lutte contre le COV-19

Il ne fait aucun doute que Mou est l'un des entraîneurs les plus particuliers et qu'il laisse souvent des phrases mythiques qui lui ont valu des critiques, mais il fait aussi preuve de solidarité lorsque cela est nécessaire.

Il en donne un bon exemple en aidant Tottenham dans le jardin que le club londonien possède et qu'il utilise ces jours-ci pour fournir de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin à cause de la pandémie.

Mais non seulement il donne un coup de main en cultivant, mais le Portugais aide aussi à la distribution de légumes et de produits frais aux défavorisés du quartier de Haringey, comme l'a montré le club sur les réseaux sociaux.

Ainsi, Mourinho a déjà effectué la première de ses livraisons hebdomadaires et on a pu le voir transporter des boîtes d'épinards, d'oignons et de bettes à carde.