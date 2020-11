"Je vais dormir comme un ange"

Quand le Tottenham de José Mourinho bat le Manchester City de Pep Guardiola (2-0), on guette la petite phrase du Special One lors des réactions d'après-match.

Et au micro de la 'BBC', dans le cadre de l'émission Match of the day, José Mourinho a d'abord tenté, sans convaincre, de jouer la carte de l'humilité en affirmant que son équipe ne jouait pas le titre cette saison : « Ça fait du bien d'être leader. Mais peut-être que demain nous seront à nouveau à la deuxième place et honnêtement, cela ne me dérangera pas. Je suis content de la progression de mon équipe. Les gens ne doivent pas s'attendre à ce que nous nous battions pour le titre après seulement une saison. Nous nous battons pour gagner chaque match mais je sais que nous allons aussi perdre des matches et que nous allons faire des matches nuls. »

Mais le Special One étant incorrigible, il a conclu avec malice : « Mais le dîner de ce soir sera agréable et ensuite, je regarderai l'Atlético de Madrid contre Barcelone avant d'aller dormir comme un ange. »