JosÃ© Mourinho tacle Bale et NdombÃ©lÃ©

Hier, Arsenal a remporté le derby du nord de Londres aux dépens de Tottenham de José Mourinho (2-1).

En conférence de presse après la défaite, le Special One a critiqué la performance de certains de ses joueurs, sans citer de noms précis: "Nous avons été pauvres, nous avons mal défendu. Pas d’intensité, pas de pressing. Certains joueurs importants se cachent. C'était vraiment très mauvais. Les grands joueurs… Quand vous jouez à Tottenham, vous êtes un grand joueur. Je ne pointe pas du doigt untel, untel ou untel. Je me mets aussi dedans parce que nous sommes une équipe", peste le Portugais, avant de finalement pointer du doigt deux joueurs. "Gareth et Tanguy. Nous avons besoin de plus d’intensité dans notre jeu. Nous devons presser davantage, être plus intenses", explique-t-il.

"Je suis à 200% d’accord : je vais essayer de comprendre mais je suis d’accord. On a fait une première période catastrophique. Les deux seules choses positives en première période ont été le superbe but et le score. Car 1-1, ça ne reflétait pas la physionomie du match. Ils nous dominaient, nous n’avions pas l’intensité pour courir et défendre, et pour être agressifs. Finalement, la seule chose pire que notre première période aujourd’hui (hier, ndlr), c’est la décision de Michael Oliver et Paul Tierney de donner le penalty à Arsenal. C’est la seule chose pire que notre première période. Je ne veux même pas appeler ça un penalty, parce que c’est une injure aux penalties", a-t-il conclu.