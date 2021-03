Josip Ilicic a songé à prendre sa retraite

L'international slovène Josip Ilicic a vécu des hauts et des bas dans sa carrière. La saison passée, le joueur est tombé en dépression. Pour '24sata', il est revenu sur ce moment difficile.

"Aujourd'hui, je vois les choses d'une autre perspective. Je pense à ce dont a souffert Mihajlovic... J'essaie de profiter de chaque seconde de la vie avec ma famille", a assuré le joueur de l'Atalanta Bergame.

Il est revenu sur son enfance compliquée, lors de laquelle son père fut assassiné alors qu'il n'avait qu'un an : "J'ai grandi en Slovènie, ils m'ont tout donné et c'est logique que je joue pour eux. Mais je me sens aussi croate, bosnien et slovène. Ce n'était pas facile de choisir."

Ilicic a aussi évoqué une époque de sa carrière lors de laquelle il a songé à raccrocher les crampons : "J'étais proche du Dinamo Zagreb mais ils ont décidé de ne pas me prendre. La carrière ne se passe pas toujours comme tu le veux. J'étais très proche de prendre ma retraite. Mais le destin m'a emmené ailleurs, j'ai vécu et j'ai beaucoup appris. Grâce à Dieu, j'ai tout surpassé."