Josip Ilicic donne des nouvelles

On ne sait pas vraiment pour quelle raison Josip Ilicic a laissé ses coéquipiers alors que la Ligue des champions reprend et que l'Atalanta jouera face au PSG pour le quart de finale.

Depuis le 11 juillet, Ilicic s'en est allé rejoindre son pays d'origine, la Slovénie. Certaines rumeurs expliquent un soucis psychologique et une peur liée au coronavirus (la ville de Bergame avait été très touchée).

"Plus les jours passent, plus il devient difficile de le ramener à Lisbonne. Il manquera Mbappé au PSG, mais Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter. Nous cherchons d'autres équilibres sans un joueur doté de ses caractéristiques et nous nous adaptons avec Pasalic, Gomez, Malinovskyi" avait expliqué l'entraîneur Gian Piero Gasperini il y a quelques jours.

Ilicic a connu la guerre en Yougouslovie lorsqu'il était enfant, certainement un traumatisme lié à cet évènement et ce qui pourrait expliqué le retour au pays afin de se ressourcer.

Hier, le joueur de Bergame a publié sur Instagram une photo de l'equipe de l'Atalanta avec une description "grandi" accompagnée d'un coeur. Un geste pour montrer l'affection qu'il a pour ses partenaires. Il a également posté, pour la première fois depuis mi-juillet, une photo de lui et de sa compagne afin de montrer que tout va bien.