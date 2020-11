"Jota est un grand joueur, comme Joao et Bernardo"

La défaite 1-0 face à l'Équipe de France a semé le doute dans les têtes portugaises. Après le match, Fernando Santos a été critiqué pour la non-titularisation de Diogo Jota, qui est l'homme fort des Portugais.

"Cette équipe avait déjà joué contre l'équipe de France et l'avait très bien fait. Jota est un grand joueur, mais le sont Bernardo, Cristiano et Joao. C'est inutile de s'attarder sur ce genre de choix. Si j'avais aligné Jota pour Felix et que l'équipe n'avait pas fonctionné, vous auriez dit la même chose."