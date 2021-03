Jota promet d'être comme une nouvelle recrue pour Liverpool

Diogo Jota cherche à insuffler confiance et fraîcheur à l'équipe de Liverpool après son retour en milieu de semaine. L'excellent début de parcours du Portugais à Anfield a été gâché par une blessure au genou contractée lors du choc de Ligue des champions contre Midtjylland en décembre.

Le Portugais a fait son retour en entrant en jeu face à Chelsea jeudi et bien qu'il n'ait pas pu empêcher la défaite des Reds, Jota espère que sa présence pourra servir de tremplin.

Interrogé par le site officiel du club sur ce qu'il espère apporter à l'équipe, Jota a répondu : "Un nouveau coup de pouce en termes de confiance et, disons comme ça, de fraîcheur, car il est évident qu'ils ont joué et se sont battus pour le club.

"J'ai l'impression que je pourrais être comme un transfert d'hiver. C'est donc ce que j'espère pour qu'ils puissent compter sur moi et penser que je peux les aider à l'avenir.

"Je veux aider l'équipe et je sais que marquer des buts est important, mais pour le moment, nous devons juste rester tous ensemble parce que c'est un moment difficile, pas seulement pour moi mais pour l'équipe. Nous devons tous pousser du même côté et j'espère que dimanche nous pourrons retrouver la victoire.

"Il est évident que lorsque l'on est absent pendant si longtemps, il n'est pas facile de se remettre sur les rails à 100% immédiatement. Mais c'était bien, j'ai joué environ 35 minutes [contre Chelsea] et je me sentais bien. Je dois donc continuer à m'entraîner dur et avec le temps de jeu, je pense que je serai de nouveau au top très bientôt."

Les problèmes des Reds derrière sont bien connus et ont été étudiés sans relâche, ce qui a masqué les problèmes plus haut sur le terrain.

Le légendaire trio d'attaque de Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino n'a pas été aussi brillant cette année, et Jota fait pression pour une place de titulaire avant sa blessure.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a fait sortir Salah de la pelouse lors de la défaite contre les Blues. Le retour de Jota en forme est donc un coup de pouce opportun. Il pourrait servir d'étincelle pour le trident établi.