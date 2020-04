Le Français Theo Hernández, ancien joueur du Real Madrid, a profité du fait qu'il n'y a pas de football pour répondre aux questions des fans de l'AC Milan.

Face à la caméra, Theo a répondu aux fans. Ils lui ont demandé s'il souhaitait jouer avec son frère, Lucas Hernandez, qui joue pour le Bayern.

"Jouer avec mon frère serait un rêve. Je l'ai fait dans les catégories inférieures en étant plus jeune. J'espère jouer avec lui plus tard et si c'est au Milan AC, c'est encore mieux."

Il a déclaré que ce qu'il préfère à Milan est le stade San Siro et qu'il aime acheter des vêtements dans l'avenue Montenapoleone, l'un des symboles de la mode milanaise.

Quant à savoir quelles sont les légendes de Milan qu'il préfère, Theo a nommé les Brésiliens Ronaldinho Gaucho et Ricardo Kaka et l'Italien Paolo Maldini.