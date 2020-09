Juan Bernat laisse un message après sa grave blessure

Énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain qui devrait probablement recruter un joueur au poste de latéral gauche avant la fin de ce mercato. Sur son compte officiel d'Instagram, le défenseur parisien a donné des nouvelles avec un message rempli d'optimisme.

"Malheureusement aujourd’hui, il a été confirmé que j’avais un ligament croisé antérieur rompu au genou gauche. Les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui je ne pense qu’à récupérer le plus tôt possible et à être de retour avec mes coéquipiers. Merci à tous pour vos messages de soutien !! Allez Paris" Le latéral espagnol devrait être indisponible au moins pour six mois mais le club n'a toujours pas communiqué la durée de son absence.