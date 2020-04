VIDÉO : Juan Bernat se confie sur son confinement

Pour le Paris Saint-Germain, le défenseur latéral du club parisien, Juan Bernat, a évoqué son confinement et sa condition physique depuis l'arrêt du football en France.

"Il faut s’habituer à être toute la journée à la maison. Au début du confinement, j’étais dans mon appartement à Paris, je me suis acheté un tapis de course. Puis j’ai pu aller en Espagne, où j’ai un gymnase à la maison et cela me permet de mieux travailler. C’est important d’avoir une routine, sinon tu ne sais pas quoi faire chez toi durant tout ce temps", explique-t-il.