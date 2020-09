Juande Ramos : "Bale a beaucoup donné au Real Madrid"

Juande Ramos, qui a entraîné le Real Madrid durant une saison (2008-09), estime que le Gallois de 31 ans a "beaucoup donné" au club merengue.

"C'est un joueur que j'aime beaucoup, d'une puissance hors du commun et qui détient un pied gauche privilégié. Je pense qu'il a beaucoup donné au Real Madrid, lance-t-il au micro de 'Radio Marca'. C'est un footballeur très utile et l'un des rares à avoir un talent clé. À Madrid, ils connaissent sûrement les problèmes qu'il a pu avoir avec Zidane et il a certainement son explication."

Sur le départ de Reguilón vers Tottenham : "Les choses viendront en temps voulu. Maintenant, le Real Madrid a Mendy et Marcelo sur le côté gauche, un poste très peuplé. S'ils ont obtenu une bonne somme pour lui, c'est la raison pour laquelle ils l'ont laissé sortir, pas parce qu'il a moins de qualités que les deux autres. Je pense qu'il s'adaptera bien à Tottenham car c'est un joueur avec beaucoup de projection."