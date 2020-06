Juanfran pourrait faire son retour à l'Atletico

Les anciennes légendes de l'Atleti sont de retour. Gabi serait sur le point de s'asseoir à côté du Cholo, et d'après 'Marca', Juanfran veut retourner au Wanda aussi pour travailler dans les coulises.

"Je veux être le directeur sportif d'Atletico et je sais déjà qui je veux comme entraîneur", a déclaré Juanfran au journal 'Marca' il y a un an. Et ce rêve pourrait se réaliser prochainement.

Son contrat avec São Paulo se termine en décembre, et la possibilité de prendre sa retraite devient de plus en plus réelle. Pour les supporteurs Colchoneros voir Gabi et Juanfran retourner à la maison serait plus qu'un rêve.