Juanfran se souvient de ses duels avec Neymar

Actuel joueur de Sao Paulo, Juanfran a porté les couleurs de l'Atlético de Madrid entre 2011 et 2019.

Un passage au cours duquel il a , à de nombreuses reprises, affronté Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar.

Et l'international espagnol se souvient bien de ses duels avec le jeune Brésilien, lui qui devait défendre de son côté.

"Sur les terrains, j'aurais aimé que tout le monde puisse se retrouver face à lui. C'est très difficile. Quand je l'affrontais, il était jeune et encore plus fort que maintenant, même s'il est plus mature aujourd’hui. Je me suis beaucoup chamaillé avec lui, mais ça restait sur le terrain. Je n'ai aujourd'hui aucun problème avec lui et je lui souhaite le meilleur. (...) C'est très difficile de jouer contre lui. Il a un jeu qui provoque ceux qui défendent face à lui. Il aime ça, oui. C'est sa façon de jouer", raconte-t-il.