Koundé ne pense pas à un départ de Séville

En rejoignant le FC Séville l'été dernier, Jules Koundé souhaitait quitter son confort chez les Girondins de Bordeaux et faire le grand saut à seulement 20 ans. Recrue la plus chère du club sévillan, le défenseur avait un peu la pression surtout à un si jeune âge. Mais la pression n'a pas duré longtemps, et le joueur est devenu l'une des révélations de la Liga.

Aux côté de Diego Carlos, un autre ancien de la Ligue 1, l'ancien Bordelais s'est imposé comme une valeur sûre, au point d'attirer l'oeil des plus grands. Ses performances en Ligue Europa contre la Roma et Wolverhampton ont fini de convaincre le gratin européen comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Malgré les rumeurs, l'international espoir français n'a pas vocation à mettre les voiles après seulement une saison.

"C'est toujours bon d'être associé à de telles équipes, que ce soit Diego ou moi, a-t-il déclaré à 'Marca'. Nous sommes très concentrés sur notre fin de saison et gagner cette Ligue Europa. Je ne regarde pas le reste.

"Je me sens bien à Séville. La saison prochaine, nous allons jouer la Ligue des champions et on le mérite. Je suis concentré sur cet objectif et très heureux ici. Les rumeurs ? C'est quelque chose que je contrôle mais parfois, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de moi. Je ne pense pas à un départ de Séville."