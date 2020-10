Julian Draxler sort sur blessure

L’infirmerie du PSG ne se désemplit pas. Julian Draxler devrait l’intégrer suite à la blessure qu’il a contractée ce samedi lors de la rencontre contre Dijon. L’Allemand est sorti à l’heure du jeu en se tenant l'arrière de la cuisse gauche.

L’ailier parisien a stoppé net sa course et a été incapable de poursuivre la rencontre. Il a donc dû quitter le terrain et céder sa place à Ander Herrera. L'ancien de Wolfsburg a filé directement dans le vestiaire avec une mine dépitée.

Draxler freiné dans son élan

Pour rappel, Draxler revenait tout juste à la compétition après un souci physique qu’il avait subi avec sa sélection allemande. Une indisponibilité serait un coup dur pour cet élément, qui commençait à enchainer les matches avec son club et accumuler les titularisations.

Le PSG risque de se présenter très amoindri à son duel contre l’Istanbul Basaksehir, mercredi en Ligue des Champions. Outre Draxler, Bernat, Kehrer, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi et Jesé souffrent également de divers bobos.