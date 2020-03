Julien Stéphan : "Camavinga doit franchir encore plusieurs étapes"

Déjà apparu à plusieurs reprises en Ligue 1 la saison dernière, Eduardo Camavinga, seulement âgé de 17 ans, s'est réellement imposé au Stade Rennais depuis le début de cet exercice 2019-2020.

Promis à un avenir radieux et d'ores et déjà courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain ne cesse d'impressionner sur les différentes pelouses de l'Hexagone. Si tout va très vite pour l'international Espoirs tricolore, Julien Stéphan ne veut pas forcer le destin.

"Je crois qu'il doit franchir encore plusieurs étapes"

"Je pense qu'il a le potentiel pour évoluer dans l'un des meilleurs clubs et réaliser une grande carrière. Cependant, il faut lui laisser le temps de grandir. Il y a une différence entre jouer 10 ou 15 matchs à un haut niveau avec ton club formateur et jouer 60 rencontres par an chez un cador européen tous les trois jours", a d'abord expliqué l'entraîneur du Stade Rennais, vendredi, dans un entretien accordé à 'Estadio Deportivo', avant d'ouvrir la porte à un départ futur vers les cadors européens.

"Il fait une grande différence sur le terrain. Mais je crois qu'il doit franchir encore plusieurs étapes. En continuant sa progression et son évolution, il peut avoir les qualités pour évoluer au sein d'un grand club un jour", a ensuite expliqué le technicien des Rouge et Noir.

À 17 ans, Eduardo Camavinga a en effet tout le temps de continuer à faire ses gammes dans un club moins exposé, avant d'aller se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe. Et ce ne sont pas les prétendants qui manqueront...