Junior Firpo fait la sourde oreille face Ã  l'intÃ©rÃªt de l'Inter

Le grand objectif du FC Barcelone serait Lautaro Martinez. Si les rumeurs évoquent un intérêt pour Neymar, c'est bien l'international argentin la priorité principale du Camp Nou.

L'opération coûtera cher, et c'est la raison pour laquelle la direction blaugrana cherchera à inclure des joueurs dans le transfert afin de pouvoir baisser la somme à payer en cash à l'Inter Milan.

Le Barça aurait même essayé de convaincre le club italien avec une offre de 70 millions d'euros, en plus du transfert de Junior Firpo, le profil de l'ancien joueur du Betis intéressant l'Italie.

Un intérêt qui serait toujours d'actualité selon 'Goal'. Mais Junior a d'autres projets pour le moment. La même source rapporte que le latéral serait concentré sur sa fin de saison.

Auteur d'un début de saison timide, Junior Firpo se concentre sur le reste des rencontres et voudrait aider au mieux son club à remporter la Liga, et son entourage serait persuadé que le joueur aura plus d'opportunité en raison de l'intensité de la fin de saison.

Son idée serait de convaincre Quique Setién de le garder pour la saison à venir. Pour l'instant, savoir où il jouera la saison prochaine ne l'intéresse pas, et n'a pas l'intention de se tourner vers l'Inter Milan pour l'instant.