Jürgen Klopp avait déjà prévenu en 2015

Jürgen Klopp quittait le Borussia Dortmund en 2015 avant de passer une année loin des terrains de football puis de signer un nouveau contrat en Premier League en octobre 2015, à Liverpool.

Les Reds vivaient alors une période très difficile et Klopp prenait très au sérieux son défi de faire revenir au sommet l'équipe d'Anfield, et emmenait son équipe en finale d'Europa League et de Coupe de la ligue dès sa première année.

Dès son arrivée, Jürgen Klopp avait prévenu face aux regards critiques quant à son arrivée en Premier League : "Laissez-nous du temps pour construire ce projet. D’ici quatre ans, nous pourrions être champions."

Quelques années plus tard, Jürgen Klopp est toujours à la tête des Reds, et a non seulement offert à Liverpool son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans, mais aussi emmener son équipe sur le toit de l'Europe un an auparavant.