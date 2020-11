Jürgen Klopp tacle les diffuseurs TV

Depuis plusieurs semaines, Jürgen Klopp montre de l'agacement concernant les horaires de match de Premier League. Après le match nul, ce samedi, contre Brighton (1-1), le coach allemand de Liverpool s'est répeté et accuse les diffuseurs TV, en charge de la programmation des matches, d'être les principaux coupables de ce désordre et qui pourrait nuire à la santé des joueurs.

"Je ne sais pas combien de fois je dois le dire, mais vous choisissez les coups d'envoi de 12h30. Vous. Pas vous personnellement, mais c'est le cas, n'est-ce pas? Entre maintenant, décembre et le Nouvel An, il y a encore un match le mercredi suivi d'un match le samedi à 12h30. C'est difficile. (...) Jouer mercredi puis samedi à 12h30, c'est vraiment, mais vraiment, dangereux." avant de poursuivre : "Si on fait cinq changements dans un match, ce n'est pas pour des raisons tactiques. Par exemple, aujourd'hui j'aurais sorti Robertson (...) pour le préserver. Pas pour rendre notre match meilleur ou autre... Juste le préserver".