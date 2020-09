Jusqu'où ira Chelsea avec sa nouvelle armada ?

Après avoir dépensé 220 millions d'euros sur le marché des transferts pour son mercato qui ne semble pas encore tout à fait terminé, Chelsea et ses suuporters sont impatients de voir cette nouvelle équipe débuter le championnat. Malgré une crise économique due à la pandémie de Covid-19, le club de Roman Abramovich a effectué un important recrutement pour la saison prochaine : Chilwell, Werner, Ziyech, Havertz, T.Silva (libre) et peut-être bientôt Edouard Mendy.

Suffisant pour soulever le titre de champion d'Angleterre ? Cette saison, les Blues semblent s'être armé pour marcher sur les pas du Chelsea de Conte lors de la saison 2016-2017. Le technicien italien avait emmené jusqu'au sommet de la Premier League.

Le grand changement s'opère surtout en attaque. Avec Werner et Havertz, le danger devant le but est encore plus grand, Ziyech même s'il sait marqué, est quant à lui un excellent passeur (un aspect que l'ancien joueur du Bayer Leverkusen maîtrise aussi parfaitement). Thiago Silva et Chilwell renforcent également le point faible de l'équipe, la défense.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'ambition est grande côté Chelsea, qui en plus de s'être renforcé, peut compter sur quelques bases déjà solides.

Les Blues pourront cette saison encore compter sur ses hommes d'éxpériences tels que César Azpilicueta, Kanté, Jorginho ou encore Giroud. Les plus jeunes auront également un rôle important à jouer tout au long de la saison, notamment : Pulisic, Mount, Hudson-Odoi et Abraham.