N'Golo Kanté assigné par son ancien agent ?

Selon les informations de 'L'Equipe', l'ancien agent de N'Golo Kanté, Nouari Khiari, lui aurait signifié une assignation à comparaître.

Il lui reproche le non respect de son contrat, signé à l'été 2016 et affirme ne pas avoir perçu la totalité de sa rémunération prévue.

A ce titre, ce dernier réclamerait au total 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts à l'ancien Caennais.

"Cette assignation est une suite logique et juridique, a déclaré Me Yassine Maharsi, l'avocat de Nouari Khiari. Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions."

Le litige entre les deux hommes dure depuis plusieurs mois, et Kanté avait déjà porté plainte à l'automne dernier contre Khiari pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif.

Une enquête avait été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la police judiciaire parisienne.

Dans le même temps, le milieu de terrain des Blues a repris l'entraînement avec ses coéquipiers, alors que la reprise de la Premier League a été fixée au 17 juin prochain.