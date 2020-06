Juve - Chiellini n'a pas l'intention de prendre sa retraite

La star de la Juventus, Giorgio Chiellini, a déclaré qu'il prévoyait de réévaluer son avenir après la saison prochaine, car le défenseur dit espérer poursuivre sa carrière de joueur. Le défenseur de 35 ans est à la Juventus depuis 2005, après avoir fait 509 apparitions au total pour le club, remportant huit fois la Serie A ainsi que quatre Coupes d'Italie.

Chiellini a été tenu à l'écart de pratiquement tous les matches de la Juve cette saison, ayant subi une déchirure du ligament croisé antérieur en août. Cependant, ayant retrouvé sa forme physique juste avant l'épidémie de coronavirus, l'intéressé affirme avoir encore beaucoup à donner en tant que joueur.

"L'année prochaine, je verrai comment je me sens. Je vais jouer encore un an, puis on verra, a déclaré le défenseur sur Instagram. Je pourrais jouer encore un an après ça, j'aimerais continuer à jouer au football parce que c'est ma vie. Je préférerais un rôle dans le management plutôt que d'entraîneur, mais dans la vie on ne sait jamais."

Sur ce sujet, Chiellini a admis que, pendant son absence pour blessure, il a regardé la série documentaire sur Pep Guardiola et Manchester City.

"Je pense qu'il a quelque chose de différent de l'autre, a-t-il déclaré à propos du technicien espagnol. J'ai vu les deux premiers épisodes du documentaire City, dans lequel il parle aux joueurs et on voit son charisme, sa mentalité. C'est ce qui le rend spécial.

"Pour un amoureux du football, deux épisodes du documentaire City suffisent pour comprendre la grandeur d'esprit. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais je pense qu'il a quelque chose de plus."

Chiellini est capitaine de la Juventus depuis 2018. Il a pris le brassard de Gianluigi Buffon lorsque le gardien de but s'est installé au Paris Saint-Germain. Le défenseur est resté capitaine même après le retour du portier, et il se dit heureux que cet honneur lui ait été fait.

"Être capitaine, d'une part, est plus fatiguant que d'être un phénomène, mais au début, vous avez moins de pression. Il y en a beaucoup qui ont 17 ans avec beaucoup d'attentes qui ruinent une carrière."