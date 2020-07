Ronaldo rapproche la Juve du titre !

Cristiano Ronaldo vous reçoit 30 sur 30. Et c’est la Juventus qui en profite. Ce lundi, la Vieille Dame a fait un (très) grand pas vers le titre en domptant son ancien dauphin, la Lazio Rome (2-1), dans le cadre de la 34e journée de Serie A.

Un résultat que les hommes de Maurizio Sarri doivent en grande partie à Cristiano Ronaldo, désormais auteur de 30 buts en 30 matchs de Serie A.

Un doublé en trois minutes pour CR7

Le Portugais n’a pourtant pas rayonné en première période, hormis une jolie tête décroisée, mais il est revenu sur la pelouse avec de bien meilleures intentions en seconde période, à l’instar de tous ses coéquipiers. Sur l’une des nombreuses offensives turinoises, CR7 a donc hérité du ballon devant la surface, et Bastos a contré sa mine de la main…

L’arbitre a indiqué le point de penalty, et Ronaldo s’est fait justice tout seul d’un plat du pied maîtrisé (51e). Et de 29 !

Et trois minutes plus tard, Dybala a malicieusement chipé le ballon aux défenseurs romains avant de servir un véritable caviar à son coéquipier portugais, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (54e). Et de 30 !

Les Laziale, forcément sonnés, n’ont pas eu la force de réagir... dans l'immédiat. Et les Turinois en ont profité, mais sans réussir à faire trembler les filets à nouveau, malgré une barre de CR7. Et à sept minutes du terme, Immobile a obtenu penalty pour une faute de Chiellini...

Sans trembler, le buteur de la Lazio a remis les siens dans la partie pour 10 dernières minutes de folie, mais la Juve a tenu bon... Au final, ce nouveau succès offre à la Vieille Dame (80 points) huit longueurs d’avance sur son dauphin, l’Inter (72 points), et neuf sur l’Atalanta (71 points), à quatre journées de la fin… Les jeux sont faits ?