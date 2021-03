Pirlo : "Nous devons toujours faire honneur à ce maillot"

La Juventus a concédé une défaite surprise à domicile contre Benevento. Après ce revers, la 'Vecchia Signora' pointe à dix points de l'Inter et rend la quête du 'Scudetto' encore plus compliquée. Andrea Pirlo s'est confié à 'Sky' et a regretté amèrement la défaite contre le promu, sans pour autant renoncer à ses ambitions de titre.

"Il n'y avait pas trop de pression, nous devions faire un meilleur match. C'était un mauvais jour dans l'attitude et les situations techniques", a estimé l'ancien milieu de terrain 'bianconero' au coup de sifflet final.

"Nous avions envie de gagner, nous savions que c'était difficile parce que Benevento est organisé et défend de manière compacte. Nous avions besoin de calme, au lieu de cela nous avons été frénétiques même dans nos choix."

"Nous devons continuer à croire au 'Scudetto', en travaillant pour être toujours là. L'objectif ne change pas mais nous devons certainement changer notre mentalité, car nous portons un maillot important et nous devons l'honorer à chaque match."

"Il nous fallait plus d'envie pour obtenir un résultat, c'était une opportunité de réduire l'écart au classement, maintenant nous avons deux semaines et nous en parlerons."

"Arthur a fait une erreur mais il n'est pas tout à fait fautif, je pense qu'il n'a pas vu l'adversaire parce qu'il était couvert, mais peut-être que c'était mieux de relancer sur le gardien de but. La passe horizontale est toujours dangereuse, encore plus près de votre surface : c'est une erreur de concentration."

"Il ne faut pas toujours prendre une claque pour réagir : parler du derby est prématuré, nous aurons le temps d'analyser Juve-Benevento et ensuite de nous préparer au derby. Une note pour mes mois en tant qu'entraîneur de la Juve ? Je ne me juge pas moi-même, c'est aux journalistes de le faire."

Sous pression, celui qui occupe ce poste d'entraîneur de la Juventus depuis le début de la saison a reçu le soutien de son directeur sportif Fabio Paratici, qui a assuré qu'il n'était pas question de le démettre de ses fonctions.

"Nous avons un calendrier, ce n'est pas un match qui bouleverse nos idées. Nous continuons notre chemin. Pirlo ? Il est certain que nous allons continuer sur cette voie", a-t-il assuré avant d'affirmer également que Cristiano Ronaldo allait rester au club la saison prochaine.