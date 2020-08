Sarri s'énerve après une question sur son avenir

Maurizio Sarri s'est montré passablement énervé après qu'une question ait été posée sur son avenir après l'élimination de la Juventus en Ligue des champions. Les spéculations vont bon train sur le fait que la position de Sarri à la Vieille Dame est menacée malgré sa victoire en Serie A le mois dernier - avec une avance d'un point sur l'Inter.

Cependant, le tacticien italien s'est insurgé contre la possibilité d'un licenciement imminent, insistant sur le fait que les dirigeants de la Juventus prendront leur décision sur son avenir en fonction de l'ensemble de la saison. Sarri a également ajouté que s'il n'était pas personnellement choqué par les rumeurs de son départ, elles étaient insultantes envers ceux chargés de décider de son sort.

"Je ne pense pas que les dirigeants d'un club de haut niveau prendront une décision sur la base d'un seul match, a déclaré Sarri à 'Sky'. Ils vont évaluer toute la saison. Je trouve ce genre de question insultante, mais pas envers moi, c'est insultant envers les dirigeants. J'ai un contrat, je vais le respecter et je n'attends rien."

La star de la Juventus Paulo Dybala est entré dans le match blessé à la cuisse gauche et il n'a tenu que 14 minutes après son entrée en jeu. Sarri a admis que la décision d'introduire Dybala à 20 minutes de la fin du match était un risque mais a insisté sur le fait qu'il aurait également été critiqué si le meneur de jeu argentin n'avait pas été utilisé.

"Si j'étais venu ici sans utiliser Dybala, on m'aurait demandé pourquoi je n'avais pas pris de risque avec lui. Si ce n'est pas ce soir, alors quand ? C'était un risque, mais Douglas Costa était absent et Cuadrado avait des problèmes musculaires, il alertait le banc qu'il avait des difficultés, donc nous avons dû utiliser le créneau de remplacement pour Danilo et Dybala."