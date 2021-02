Ronaldo et la Juventus déroulent

Attendue au tournant après sa défaite en Ligue des Champions contre Porto (1-2), la Juventus a rempli son devoir ce lundi lors de la réception de Crotone. Emmenée par un Cristiano Ronaldo des grands jours, la Vieille Dame l’a emporté aisément 3-0.

Le génie portugais avait besoin de marquer pour reprendre la tête du classement des buteurs de la Serie A suite à la réalisation de Romelu Lukaku lors du derby de Milan. Pour la peine, il s’est offert un doublé, confirmant son excellente forme du moment. Weston McKennie a été l’auteur du troisième but des Piémontais.

Ronaldo a libéré la Juve

Crotone a pris une correction, mais la lanterne rouge de la Serie A a quand même résisté presque toute une mi-temps avant de céder. Ce n’est qu’à la 38e minute que son verrou a sauté sur une reprise de la tête de CR7. Ce dernier reprenait victorieusement un très bon centre d’Alex Sandro. Auparavant, Matthijs De Ligt (33e) et Aaron Ramsey (38e) se sont essayés dans l’espoir d’ouvrir la marque, mais sans résultat. Le Gallois a même touché la transversale sur sa tentative.

À 1-0, tout est devenu plus facile pour la Juve. 7 minutes après avoir ouvert le score, Ronaldo en mettait un second. Et encore une fois de la tête. Sur une action qu’il a lui-même initiée en sollicitant le gardien adverse d’une lourde frappe, l’ancien merengue faisait mouche en cueillant un service d’Aaron Ramsey au second poteau. Ça lui faisait un doublé, et un triplé aurait pu être assuré juste avant la pause s’il avait réussi à cadrer sa reprise du bout du pied (49e).

La Vieille Dame retrouve le podium

Ronaldo a de nouveau vendangé en seconde période (65e), mais personne ne lui en voudra de ne pas avoir fait preuve d’une efficacité maximale. Avec 25 buts inscrits cette saison, il fait parfaitement honneur à sa réputation et il n’est pas sûr que sans lui la Juve serait toujours en course pour le Scudetto.

En l’emportant ce lundi, et en ayant un match à jouer en plus, l’équipe d’Andrea Pirlo revient à 4 points de Milan (2e) et à 8 du leader intériste. Le rebond du jour était aussi plus que bienvenu sur le plan mental, avec les échéances importantes qui attendent les champions d’Italie dans les prochains jours.