"Je pense à prendre ma retraite à River Plate"

Gonzalo Higuain n'est pas sûr de quitter la Juventus pour River Plate, bien que l'attaquant souhaite prendre sa retraite dans le club de son enfance le moment venu. L'attaquant de 32 ans est également le sujet d'intérêt de la part de clubs de MLS, parmi lesquels D.C. United.

Le frère de Higuain, Federico, est actuellement dans la capitale américaine, ayant rejoint D.C. United l'hiver dernier après avoir brillé comme l'un des meilleurs joueurs du Columbus Crew.

L'actuel attaquant de la Juve a été formé à River, faisant ses débuts en 2005 avant de partir deux ans plus tard pour le Real Madrid, où il a entamé une carrière très réussie en Europe. Au cours de sa carrière en Argentine, Higuain a inscrit 14 buts en 41 apparitions, mais n'a pas remporté de trophée avec l'équipe première du club.

Depuis son arrivée en Europe, l'attaquant a cependant remporté de nombreuses victoires : trois titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid, deux Scudettos avec la Juventus et une League Europa avec Chelsea.

En outre, Higuain a été sélectionné à 75 reprises en Argentine, où il a marqué 35 buts, bien que son passage en équipe nationale ait été marqué par une deuxième place à la Coupe du monde 2014 et aux Copas America 2015 et 2016.

Higuain a évoqué son avenir et de potentielles retrouvailles avec River, dans des propos accordés à 'TyC Sports' : "River est un club qui m'a tout donné, de mon développement jusqu'au Real Madrid qui m'a acheté, mais pour l'instant je ne sais pas ce qui va se passer. Ma tête est ici [à Turin]. L'équipe de [Marcelo] Gallardo est très excitante, elle a de la qualité, de la force, tout. La vérité, c'est que vous les regardez et que leur numéro neuf a de nombreuses occasions. Il est clair que quelqu'un qui a déjà joué pour River va regarder cette équipe, se voir et se dire 'comme c'est bien'."

"Gallardo a attiré l'attention de tout le monde et il l'a bien mérité. J'envisagerais de retourner à River pour prendre ma retraite", a assuré le joueur argentin.

Avant que la pandémie de coronavirus ne suspende la saison de Serie A en mars, Higuain avait marqué cinq buts en 23 apparitions. Au total, l'attaquant argentin avait inscrit huit buts, toutes compétitions confondues, pour la Juve de Maurizio Sarri en 2019-2020.