La Juve se replace sans briller

Excellente opération comptable pour la Juventus de Maurizio Sarri, victorieuse contre l'Inter Milan d'Antonio Conte. Une rencontre reportée la semaine passée et finalement jouée à huis-clos en raison de l'épidémie de coronavirus et à l'issue de laquelle les Bianconeri reviennent à deux points de la Lazio Rome avec encore un match en retard à jouer.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo entamaient d'ailleurs bien la rencontre mais Handanovic s'interposait devant De Ligt (8e) puis Matuidi (15e). L'Inter tentait de répondre par une frappe lointaine de Brozovic (36e), mais les deux équipes rentraient aux vestiaires sans être parvenues à faire la différence.

En seconde période, ce sont finalement les Turinois qui finissaient par trouver la faille à l'issue d'une action initiée par Blaise Matuidi côté gauche avec une finition de près d'Aaron Ramsey (55e). Paulo Dybala remplaçait alors Douglas Costa et s'offrait un superbe but quelques minutes plus tard après une percussion à droite, un relai avec Cristiano avant de finir de l'extérieur du pied gauche (67e).

Un très bon résultat pour les Bianconeri dans la course au titre alors que Ronaldo s'offrait une dernière tentative dans le temps additionnel (90e+3). La Lazio apparaît désormais comme leur principal adversaire. Les Intéristes sont en effet relégués à six longueurs de leur bourreau du jour, avec pour leur part deux rencontres en retard.