Une soirée historique pour l’OL

Il y a dix ans, Miralem Pjanic jouait pour l’Olympique Lyonnais et avait participé à la campagne européenne historique du club avec une demie de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ce vendredi, le milieu bosnien a vécu son dernier match avec la Juventus, lui qui va rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Il a aussi vécu aux premières loges le retour de son ancien club dans le Top 8 européen.

En effet, grâce à sa courte victoire à l’aller (1-0) et au but de Memphis Depay dans la défaite à Turin, le club rhodanien met un terme à dix ans de disette dans la plus grande des coupes d’Europe et un premier quart de finale depuis la rencontre 100% française contre les Girondins de Bordeaux.