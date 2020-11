Matuidi et Benatia louent l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est une machine. Buteur contre Andorre, l'international portugais s'est rapproché encore un peu plus du record de meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Du haut de ses 35 ans, l'attaquant de la Juventus est toujours autant en forme. Et c'est forcément dû à son hygiène de vie et son travail au quotidien. Le Portugais fait l'unanimité chez ceux qui l'ont côtoyé au plus près. Au micro de 'RMC', Blaise Matuidi et Mehdi Benatia, qui ont joué avec Cristiano Ronaldo à la Juventus, ont encensé le Portugais mais ont refusé de parler de lui simplement comme un bourreau de travail.

"Cristiano, c’est quelqu’un qui t’oblige à élever ton niveau de jeu. On le voit dans le travail au quotidien, c’est toujours le premier arrivé à l’entrainement et le dernier parti, ça donne envie aux plus jeunes de travailler, de faire comme lui. Même si c’est difficile parce qu’il en fait beaucoup… Il sait tout faire, on le voit à travers ses buts. Tu ne mets pas autant de buts dans des positions si différentes si tu n’as pas un énorme talent. Il a une palette qui est très large", confesse Blaise Matuidi.

Benatia : "On ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail"

"Messi le talent, Ronaldo le travail, ça fait quinze ans que j’entends ça et franchement pour moi c’est n’importe quoi, lance le défenseur. Messi a un don du ciel, c’est certain, il fait partie des meilleurs de l’histoire si ce n’est pas le meilleur, mais me dire que Cristiano c’est le travail plutôt que le talent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi j'avais autant travaillé que lui j’aurais été aussi fort ? Mais non, ce n’est pas possible. Cris c’est beaucoup, beaucoup de talent. Il a travaillé énormément oui, plus que les autres même, mais on ne peut pas les opposer sur la question du talent. On ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail", réplique de son côté Mehdi Benatia.

Le Marocain a été choqué par l'éthique de travail du Portugais : "Tous les jours il arrive une heure avant pour se préparer. Il fait très attention à sa récupération, à ce qu’il mange. Je me souviens que souvent après les matchs de Ligue des champions, quand on dormait sur place, on avait le droit à la petite pizza ou au petit coca. Mais lui ne se l’autorise pas. C’est toujours des verdures, des machins, des trucs... Il fait vraiment attention à son corps. On n'arrive pas à une telle longévité sans une hygiène de vie optimale. Il ne laisse rien au hasard. (...) On avait de très bons joueurs dans ce vestiaire, mais qui n’avaient pas l’habitude d’aller en salle de muscu avant l’entraînement. Or Cristiano, en arrivant, en a motivé certains. J’ai vu des mecs qui ont changé leurs habitudes."

En revanche, Mehdi Benatia a révélé que Cristiano Ronaldo n'était pas fan des mises au vert, une coutume en Italie : "En Italie, c'est comme ça avant tous les matchs, tu passes ta vie à l’hôtel. Forcément Cristiano n’aimait pas trop, comme nous tous, mais bon c’est la mentalité italienne donc on l’acceptait. Mais un jour je lui ai dit: 'S'il y en a bien un qui peut changer ça, c’est toi.' Il a attrapé Chiellini et deux trois anciens, on a parlé avec le coach, et il nous avait supprimé une ou deux mises au vert. Il n'y a que lui qui avait ce pouvoir."