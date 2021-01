Pirlo peu rassurant sur la blessure de Dybala

Troisième victoire consécutive de la Juventus, qui revient de l'AS Roma et met une certaine pression sur l'Inter, prochain adversaire du champion d'Italie en titre, une rencontre prévue dimanche soir à San Siro. Si la Juventus a vécu une soirée heureuse sur le point de vue comptable, c'est beaucoup moins le cas en ce qui concerne ses joueurs. En effet, cette victoire face à Sassuolo pourrait coûter cher aux hommes d'Andrea Pirlo dans les prochaines semaines.

McKennie et Paulo Dybala sont sortis sur blessure au cours de la rencontre et Andrea Pirlo a tenté de faire la lumière sur les blessures de ces deux joueurs dans l'interview d'après-match accordée à 'Sky Sport' : "Dybala a un traumatisme contondant au ligament interne, c'est un peu en dessous du genou. McKennie avait un problème avec son psoas et aujourd'hui il a ressenti de la douleur après sa talonnade".

La Juventus n'est pas parfaite et a livré une copie avec quelques défauts de trop : les trois points sont quand même arrivés et c'est ce qui compte pour l'entraîneur natif de Brescia : "Il était important de donner de la continuité et de gagner, sinon le succès à San Siro aurait été inutile. Nous étions un peu désordonnés et obligés de relever la tête, mais au final, les trois points comptent".

Pirlo attend une confirmation de ses joueurs dans les prochains matchs

Le grand match avec l'Inter est déjà dans la ligne de mire, néanmoins, avant toute chose, la Juventus va jouer en Coupe d'Italie. Et Andrea Pirlo insiste, pour le moment les pensées se sont tournées vers la Coupe d'Italie avec la huitième de finale à jouer contre Gênes : "Ce sont des matches formidables pour n'importe qui, nous avons de nombreux champions prêts à affronter ce type de défi. Pensons maintenant à la Coupe d'Italie, puis nous nous concentrerons sur l'Inter."

"Deux bons résultats sur trois à San Siro ? Non, nous sommes la Juventus et nous avons la pression pour gagner tous les matches, pour les aborder comme s'il s'agissait de finales", a avoué le technicien de la Juventus. La victoire lors du derby face au Torino a déclenché quelque chose dans la tête des joueurs : "L'équipe a gagné en estime de soi et en automatismes, nous commençons à bien occuper les positions sur le terrain".

"La seconde période du derby avec Torino nous a donné une grande force et une grande envie de réagir. Si nous n'abordons pas les matches avec la bonne concentration, il y a toujours le risque de faire une mauvaise impression", a conclu Andrea Pirlo. Le but de Defrel sera débriefé lors de la prochaine réunion technique à Continassa. "Il convient de noter la passivité de nos milieux de terrain et le mauvais positionnement des deux défenseurs qui doivent être plus prudents."