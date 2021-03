"Porto ? C'est comme une finale"

Battu au match aller par le FC Porto, la Juventus n'a pas le droit à l'erreur ce mardi à Turin. Les hommes d'Andrea Pirlo doivent absolument l'emporter pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Après leur élimination au même stade contre l'OL l'an dernier, une élimination face au FC Porto passerait mal pour le club italien. En conférence de presse, Andrea Pirlo a reconnu l'importance de cette rencontre.

"Nous devrons jouer un match très technique, car nous allons affronter une équipe compacte, qui joue avec deux lignes très étroites et laisse peu de place et peu de temps pour réfléchir. Il faudra de la technique et de la patience. Est-ce un match particulier pour moi? C'est pour le club. Nous savons à quel point il est important de jouer la Ligue des champions. Lorsque vous jouez ce genre de matches, vous avez une énergie différente car c'est une compétition tellement formidable que vous voulez prendre le terrain", a expliqué Andrea Pirlo.

“Demain sera un match important et fondamental pour le passage de la manche. Pour nous, ce sera comme une finale, mais ce sera aussi pour Porto. Il y a le résultat de la première étape à renverser et il va falloir essayer de toutes nos forces, sachant que tout est ouvert. Il faudra être lucide. Ce match peut-il être un critère pour moi aussi ? Je ne pense pas, je continue à travailler jour après jour en sachant quels sont nos projets. C'est un match décisif pour notre Ligue des champions", a ajouté l'entraîneur italien.

"C'est un match pour CR7"

Andrea Pirlo a fait le point sur l'infirmerie : “Les blessés vont bien, tout le monde s'est entraîné aujourd'hui et c'était la première fois. De Ligt s'est échauffé avec le groupe et a ensuite travaillé séparément. Les autres sont disponibles, même si ce n'est pas au maximum. Mais c'est déjà beaucoup de pouvoir d'avoir des choix. Chiellini se porte plutôt bien, il ne s'est entraîné qu'aujourd'hui avec le reste du groupe. Il n'est pas en parfait état depuis qu'il est absent depuis trois semaines, mais je pense qu'il peut être disponible pour demain".

Le technicien de la Juventus a évoqué la forme de Cristiano Ronaldo : “Cristiano Ronaldo va bien. Ce sont ses matchs pour lui et il l'a toujours montré au fil des ans. Il s'est reposé contre la Lazio et est maintenant plein d'énergie et a hâte de jouer. Il n'y aura pas de surprises à l'entraînement, je n'aime pas être magicien. Si j'ai des joueurs disponibles, je les mettrai dans leur rôle. Demain, il n'y aura pas de Danilo et c'est une lourde absence pour nous, mais nous essaierons de faire de notre mieux".

"La pression sur nous tous ? Nous ne reculons pas. Nous savons que nous avons la possibilité d'aller de l'avant. Nous ne sous-estimons pas Porto, mais nous pouvons passer. Si c'est aussi un match important pour mon avenir ? C'est un match important, alors j'ai un projet. C’est le club qui décide d’autres choses. Morata s'améliore constamment, c'est un gars intelligent et ambitieux. Essayez toujours de vous renseigner sur les prochains adversaires", a conclu Pirlo.