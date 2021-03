ConceiÃ§Ã£o : "Aller se qualifier Ã  Turin"

Le FC Porto a créé la surprise face à la Juventus il y a trois semaines lors du huitième de finale aller de Ligue des champions profitant des erreurs des joueurs d'Andrea Pirlo pour inscrire deux buts, le premier en début de première période, et le second en début de deuxième période, mais le club turinois a inscrit le but à l'extérieur par l'intermédiaire de Chiesa, un but qui pourrait valoir cher. En effet, ce but a laissé en vie la Juventus avant le match retour.

Si le FC Porto a une courte avance avant le coup d'envoi du match retour ce mardi soir, le club portugais devra être solide pour se hisser parmi les huit meilleures équipes d'Europe. En conférence de presse, Sergio Conceição s'est montré prudent à l'aube du match retour de Ligue des champions contre la Juventus. Conscient d'affronter un cador du football européen, le technicien portugais espère tout de même réussir à faire un gros coup en validant son billet pour les quarts de finale de la compétition.

"Nous aurons le même esprit avec lequel nous avons affronté le match précédent. Nous allons retrouver une équipe qui a récemment disputé des finales, qui a investi pour tenter de remporter la Ligue des champions. Nous allons jouer à l'image de ce que nous sommes et tenter de l'emporter. Nous sommes conscients de la difficulté, mais nous allons tout faire pour obtenir la qualification. Démontrer que nous sommes un club historique, capable de passer", a expliqué Sergio Conceição.

"Ils ont laissé le meilleur joueur du monde sur la banc et ils ont battu la Lazio"

"Nous essaierons de jouer un match qui reflète notre façon d'être une équipe et nous essaierons de gagner. La Juventus a eu la chance de récupérer des joueurs importants comme Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Arthur... Ils ont laissé le meilleur joueur du monde sur le banc et pourtant ils ont battu la Lazio, qui est une équipe de Ligue des champions en termes de qualité... La Juventus fait preuve d'une force incroyable", a ajouté l'entraîneur du FC Porto.

Sergio Conceição a fait le point sur son effectif : "C'est vrai que nous accumulons beaucoup de rencontres et nous avons des joueurs qui sont incertains pour des raisons physiques. Mbemba s'est entraîné aujourd'hui (lundi), donc en principe il est disponible. Pepe et Corona représentent une grande incertitude. Ce sera proche de l'heure du match que nous prendrons une décision. Et puis il y a Grujic, qui s'est blessé au pied, nous suivons son évolution. Je ne peux pas dire s'ils joueront ou non".

En revanche, il n'est pas préoccupé par le fait que ce match se déroule à l'extérieur : "À domicile ou à l'extérieur, nous préparons le match de la même manière. Les deux derniers résultats à domicile, contre le Sporting Portugal et le Sporting Braga, ne correspondaient pas à ce que nous voulions, mais ce n'est pas parce que nous nous sentons plus à l'aise quand nous jouons à l'extérieur. L'équipe qui reçoit, avec un public, pourrait apporter quelque chose en plus, mais en termes de préparation, c'est exactement la même chose".